Российские войска освободили город Святогорск в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Запад». 02-09-2026 12:08 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Минобороны России сообщило об освобождении города Святогорск на территории Донецкой Народной Республики.
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