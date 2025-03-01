Крымская активистка: На Херсонщине детей до сих пор учат ненавидеть русских

Одиссей

"ребенка посылают в школу, потому что документ о среднем образовании нужен, но потом дома его переучивают.И этот ребенок с молоком матери впитывает ненависть ко всем нам" ИМХО, это и называется бытовой национализм. И он на Околице существовал ВСЕГДА. Да, во времена СССР его, как могли, держали в узде, но тогда были мощные средства противодействия, ну а сейчас он буйно цветет, ибо в этом направлении не работает никто и никак. Хохла не исправишь. Его можно только переселить в среду русских - и тогда он начнет вести себя более-менее прилично. Смешно, но примерно об этом писал Грушевский в своем фундаментальном труде, обосновывающем украинство. Мол-де, украинцы переселялись из Приднепровья (речь шла о периоде польского владычества) в Россию, где превращались в русских. Будто на границе стоял какой-то волшебный портал....