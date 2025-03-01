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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Крымская активистка: На Херсонщине детей до сих пор учат ненавидеть русских

Крымская активистка: На Херсонщине детей до сих пор учат ненавидеть русских

Политнавигатор В Херсонской области детей до сих пор воспитывают в ненависти к русским, а на полученные от государства подъемные – отправляют за границу.

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Комментарии
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Одиссей
&quot;ребенка посылают в школу, потому что документ о среднем образовании нужен, но потом дома его переучивают.И этот ребенок с молоком матери впитывает ненависть ко всем нам&quot; ИМХО, это и называется бытовой национализм. И он на Околице существовал ВСЕГДА. Да, во времена СССР его, как могли, держали в узде, но тогда были мощные средства противодействия, ну а сейчас он буйно цветет, ибо в этом направлении не работает никто и никак.  Хохла не исправишь. Его можно только переселить в среду русских - и тогда он начнет вести себя более-менее прилично. Смешно, но примерно об этом писал Грушевский в своем фундаментальном труде, обосновывающем украинство. Мол-де, украинцы переселялись из Приднепровья (речь шла о периоде польского владычества) в Россию, где превращались в русских. Будто на границе стоял какой-то волшебный портал....
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15 час.
АД
Александр Данилов
На кой ляд они нам сдались??? Хохол это не национальность, а сексуальная ориентация. Бомбить надо там всё и всех, без разбору. Как говорится, кто не спрятался, я не виноват.
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11 час.
Gennady Sokolovsky
Иди сама лечись, БЕЗ ОЧЕРЕДИ ПРОПУСТЯТ.
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5 час.
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