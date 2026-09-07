Варварские времена, когда колбасу делали из животных, миновали

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- ХЭ Самый красивый
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- Самый красивый
очень неплохо...не то что эти кривляния на псевдо-еврейско-одесском наречии с шуточками про писю и попу...тут тоже любители такого кала находятся..