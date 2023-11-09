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«С повязками на глазах»: НАТО раскритиковали за безответственную внешнюю политику

«С повязками на глазах»: НАТО раскритиковали за безответственную внешнюю политику

НАТО руководят люди, которые заменяют недостаток компетенции крайней самоуверенностью. Такое мнение выразил экс-начальник военного комитета альянса генерал Харальд Куят в недавнем интервью, опубликованном на платформе YouTube.

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