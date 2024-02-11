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next WAR

2 подписчика

«Фаланга» открывает боевой счет. Через 45 лет после появления

«Фаланга» открывает боевой счет. Через 45 лет после появления

Да, бывает и так: разработанный в 60-х годах прошлого века, поставленный в серийное производство в 1978 году и принятый на вооружение в 1980 году, зенитный артиллерийский комплекс Mark 15 Phalanx CIWS или просто «Фаланга» одержал недавно свою первую официальную победу.

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