Священнослужитель Русской православной церкви Андрей Юрьевич Ткачёв: России объявили войну. Напоминаем, что во многих городах России открыты штабы Национально-Освободительного Движения НОД.
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Священнослужитель Русской православной церкви Андрей Юрьевич Ткачёв: России объявили войну. Напоминаем, что во многих городах России открыты штабы Национально-Освободительного Движения НОД.
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