Цель – высокотехнологичная Россия

Хай-тек – это «высокие технологии», именно так переводится английская фраза High Tech. Этим понятием обозначается весь комплекс современных высокоточных дисциплин с широким применением компьютеров, интернета, беспилотников, нанотехнологий, полимеров, нейронных сетей, ГМО и прочего безумия.
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