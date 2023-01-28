Цель – высокотехнологичная Россия

Хай-тек – это «высокие технологии», именно так переводится английская фраза High Tech. Этим понятием обозначается весь комплекс современных высокоточных дисциплин с широким применением компьютеров, интернета, беспилотников, нанотехнологий, полимеров, нейронных сетей, ГМО и прочего безумия.