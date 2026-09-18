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Царьград

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Избирком открыл участки в Иркутской области и Бурятии 18 сентября

Избирком открыл участки в Иркутской области и Бурятии 18 сентября

В Иркутской области и Бурятии начались выборы в Госдуму, проходящие с 18 по 20 сентября. Открыты почти 2,7 тысячи избирательных участков, на которых задействованы общественные наблюдатели.

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