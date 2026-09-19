Моряки Тихоокеанского флота проголосовали в открытом море

Моряки Тихоокеанского флота приняли участие в голосовании прямо в открытом море. Для экипажей кораблей организовали специальные избирательные участки на борту судов.
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