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Царьград

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Подозреваемый в убийстве 2003 года задержан после получения паспорта

Подозреваемый в убийстве 2003 года задержан после получения паспорта

В Приморье раскрыли убийство 2003 года: 52-летний мужчина, заподозренный в нападении на семью с целью ограбления, был задержан после долгого бездокументного существования, когда в 2026 году получил паспорт.

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