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Насри задержали на 10 часов по делу об отмывании денег от наркоторговли. Экс-хавбека «Сити» освободили после допроса, обвинений ему еще не предъявляли

Самира Насри задержали во Франции.  Как сообщает Le Figaro со ссылкой на Le Parisien, бывший полузащитник « Марселя », « Арсенала », « Манчестер Сити » и сборной Франции провел около десяти часов под стражей в полиции в связи с делом об организованном отмывании денег, связанном с незаконным оборотом наркотиков.

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