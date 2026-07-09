Насри задержали на 10 часов по делу об отмывании денег от наркоторговли. Экс-хавбека «Сити» освободили после допроса, обвинений ему еще не предъявляли

Самира Насри задержали во Франции. Как сообщает Le Figaro со ссылкой на Le Parisien, бывший полузащитник « Марселя », « Арсенала », « Манчестер Сити » и сборной Франции провел около десяти часов под стражей в полиции в связи с делом об организованном отмывании денег, связанном с незаконным оборотом наркотиков.