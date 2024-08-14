Трихолог рассказала об уходе за волосами летом

Волосам, как и коже, требуется защита от ультрафиолета. О том, как правильно ухаживать за волосами в летний период, «Известиям» 14 августа рассказала врач-трихолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Мария Васильева.
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