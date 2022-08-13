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Какой цветок нужно посадить в своей квартире, чтобы там поселилось счастье в семье, благополучие, везение и финансы

Какой цветок нужно посадить в своей квартире, чтобы там поселилось счастье в семье, благополучие, везение и финансы

Окалис или кислица, а ещё некоторые называют клевером счастья. Это растение настоящий комнатный оберег для дома, который приносит удачу жильцам этого дома.

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