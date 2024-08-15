Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Хедж-фонды скупают Apple

Хедж-фонды активно добавляют Apple в свои портфели. Институциональные игроки продолжают делать ставку на ИИ-технологии, и во втором квартале наибольший рост был отмечен у производителя iPhone, другие бигтехи тоже пользовались спросом, за исключением Nvidia, позиции которой сократились.

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