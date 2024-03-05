Оказалось, показалось: 22 фото, которые вводят в заблуждение

Мы собрали для вас фотографий, которые заставят задуматься и посмотреть на них внимательнее. Эти снимки с необычным ракурсом и оптическими иллюзиями заставляют ваш мозг работать на полную катушку, чтобы разгадать, что же на самом деле происходит на фото.