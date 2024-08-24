Умилительные пауки в шапочках из воды

Индонезийский фотограф Уда Дэнни (Uda Dennie) очень любит природу и с детства не боится пауков. В глубине своего сада, расположенного на острове Батам, он фотографирует пауков с капельками воды на головах.
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