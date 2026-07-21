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Антифашист

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Гончаренко обвинил Зеленского в создании глубокого политического кризиса на Украине

Гончаренко обвинил Зеленского в создании глубокого политического кризиса на Украине

Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко* заявил, что на Украине из-за действий президента Владимира Зеленского возник глубокий политический кризис, а ситуацию на фронте назвал сверхсложной.

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