Гончаренко обвинил Зеленского в создании глубокого политического кризиса на Украине

Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко* заявил, что на Украине из-за действий президента Владимира Зеленского возник глубокий политический кризис, а ситуацию на фронте назвал сверхсложной.
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