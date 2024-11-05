Большой театр привезет в Петербург балет «Ромео и Джульетта»

Гастроли состоятся с 6 по 9 ноября Государственный академический Большой театр России представит петербуржцам возобновленный балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева в постановке Леонида Лавровского, сказали в пресс-службе ГАБТ.