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Серебряный клад весом в два килограмма раскрывает тайны средневековой Ладоги: что скрывали в Тиверском Городке?

Серебряный клад весом в два килограмма раскрывает тайны средневековой Ладоги: что скрывали в Тиверском Городке?

Представьте себе: вы раскопали клад весом в два килограмма чистого серебра, среди которого — редчайшие монеты, загадочные медальоны и предметы, рассказывающие о тайнах средневековой Ладоги.

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