Россиянам рассказали, как перейти на четырехдневную рабочую неделю уже сейчас

Формально сокращение рабочей недели возможно через установление неполного рабочего времени по соглашению с работодателем либо в отдельных случаях Некоторые россияне могут перейти на четырехдневный режим работы прямо сейчас, но для этого нужно соблюсти несколько важных условий, рассказала "Абзацу" финансовый консультант, бизнес-психолог и эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.