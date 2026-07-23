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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам рассказали, как перейти на четырехдневную рабочую неделю уже сейчас

Россиянам рассказали, как перейти на четырехдневную рабочую неделю уже сейчас

Формально сокращение рабочей недели возможно через установление неполного рабочего времени по соглашению с работодателем либо в отдельных случаях Некоторые россияне могут перейти на четырехдневный режим работы прямо сейчас, но для этого нужно соблюсти несколько важных условий, рассказала "Абзацу" финансовый консультант, бизнес-психолог и эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

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