НАОЗ: "Вода в Рошканах не представляет опасности"

«Вспышка африканской чумы свиней в селе Рошканы Новоаненского района не представляет никакой опасности для воды, используемой жителями», — заявляют специалисты Национального агентства общественного здравоохранения (НАОЗ).
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