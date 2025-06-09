Казанскому подростку грозит срок за попытку сбыть партию наркотиков

В Казани поймали подростка, который хотел сбыть партию наркотиков. По версии следствия, в январе-марте 16-подросток получил через интернет координаты тайника, где находилось более 40 граммов наркотиков, для дальнейшей раскладки в Казани за вознаграждение.
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