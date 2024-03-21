Россиян предупредили о замене водительских прав с 1 апреля

С 1 апреля 2024 года в России вступают в силу изменения в закон «О безопасности дорожного движения». Поправки устанавливают порядок и сроки обмена водительских удостоверений для иностранцев и некоторых россиян.
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