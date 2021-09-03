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Зельфира Трегулова: Третьяковка должна получить во Владивостоке постоянную прописку

Может ли музей живописи быть интересным для инвесторов? Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова посетила стенд "Российской газеты" на Восточном экономическом форуме и ответила на вопросы нашего корреспондента.

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