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Первый камень заложили на месте строительства нового терминала аэропорта в Новокузнецке

Первый камень заложили на месте строительства нового терминала аэропорта в Новокузнецке

В Новокузнецке на месте строительства нового терминала аэропорта заложили первый камень. Напомню, соглашение о возведении современного аэровокзального комплекса было подписано на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

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