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Не только суши: рыбе хотят добавить популярности у молодежи

Не только суши: рыбе хотят добавить популярности у молодежи

В невысокой популярности рыбы и продуктов из нее у россиян виноваты, оказывается, не только цены. Из-за долгой и не всегда правильной транспортировки продукция добирается до прилавков в непрезентабельном виде, а в школьных столовых подают рыбу с костями, что не нравится ученикам.

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