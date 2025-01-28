Не только суши: рыбе хотят добавить популярности у молодежи

В невысокой популярности рыбы и продуктов из нее у россиян виноваты, оказывается, не только цены. Из-за долгой и не всегда правильной транспортировки продукция добирается до прилавков в непрезентабельном виде, а в школьных столовых подают рыбу с костями, что не нравится ученикам.
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