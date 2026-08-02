Политика как она есть

Более 80 единиц баллистических и гиперзвуковых ракет нацелены на Киев этой ночью. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) со ссылкой на мониторинговые ресурсы Украины.