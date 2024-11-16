Страна и люди
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Страна и люди

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Глава ЦИК Грузии подписал итоговый протокол парламентских выборов

Глава ЦИК Грузии подписал итоговый протокол парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии подписала итоговый протокол парламентских выборов. Их выиграла правящая партия «Грузинская мечта» - она набрала 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами.

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