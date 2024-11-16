Глава ЦИК Грузии подписал итоговый протокол парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии подписала итоговый протокол парламентских выборов. Их выиграла правящая партия «Грузинская мечта» - она набрала 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами.
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