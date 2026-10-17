“White House chief of staff Susie Wiles helped set up Katie Zacharia’s appearance on Fox News Thursday night, when the embattled new press secretary struggled to answer questions about her rocky first days on the job, according to two people familiar with the internal dynamics,” Politico reports.
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