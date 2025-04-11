Составлен рейтинг недорогих седанов с полным приводом за 2 млн рублей

Автомобили в кузове седан в России пользуются стабильным спросом. Портал Carsweek составил рейтинг из 5 подержанных иномарок с полным приводом, которые при цене до 2 млн рублей, являются действительно достойным вариантом на российском рынке.
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