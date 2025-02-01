ПРАПОРЩИК ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ

21 октября 1896 года в Казани родился Евгений Львович Шварц- писатель и драматург. Его аллегорические пьесы-сказки "Тень", "Дракон", "Обыкновенное чудо" не только идут на сценах театров, но и были экранизированы.
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