Стало известно о выводе части сил ЦАХАЛ из Газы по просьбе США

REUTERS/Israel Defense Forces Американская администрация воспринимает вывод части сил ЦАХАЛ из сектора Газа как знак того, что Израиль прислушивается к советам Белого дома и начинает проводить операции меньшей интенсивности.
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