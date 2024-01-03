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Стало известно о выводе части сил ЦАХАЛ из Газы по просьбе США

Стало известно о выводе части сил ЦАХАЛ из Газы по просьбе США

REUTERS/Israel Defense Forces Американская администрация воспринимает вывод части сил ЦАХАЛ из сектора Газа как знак того, что Израиль прислушивается к советам Белого дома и начинает проводить операции меньшей интенсивности.

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