С финансовой точки зрения наиболее выгодным месяцем для оформления зимнего отпуска в России является декабрь 2026 года, а наименее удачным — январь 2027 года, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.