Рассказ описывает случай, который я наблюдал, когда был летом на Алтае во времена СССР. Жил я с родителями в большом селе.
Конь, река и сгнивший мост
Комментарии
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Сергей Легков
Конечно, жалко.
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10 час.
Татьяна Курочкина
🤦🏻СПРАШИВАЕТСЯ ☝🏻‼️КАКОГО "ХУДОЖНИКА" ЭТА "статейка" попала" в инет ⁉️Очередные никчёмные повествования.....⁉️
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5 час.
Жанна Чешева
А какого художника, извините, вы сюда заходите со своей вкусовщиной? Можете спокойно проходить мимо прямиком к своему художнику... как-то так... Главное, какая самоуверенность: За весь инет берёте на себя смелость набрасывать тут. Как говаривали в моей юности: Проходите мимо - гостем будете...
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8 мин.
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