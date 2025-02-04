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Мы из Советского Союза

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Конь, река и сгнивший мост

Конь, река и сгнивший мост

Рассказ описывает случай, который я наблюдал, когда был летом на Алтае во времена СССР. Жил я с родителями в большом селе.

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Комментарии
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Сергей Легков
Конечно, жалко.
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10 час.
Татьяна Курочкина
🤦🏻СПРАШИВАЕТСЯ ☝🏻‼️КАКОГО &quot;ХУДОЖНИКА&quot; ЭТА &quot;статейка&quot; попала&quot; в инет ⁉️Очередные никчёмные повествования.....⁉️
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5 час.
Жанна Чешева
А какого художника, извините, вы сюда заходите со своей вкусовщиной? Можете спокойно проходить мимо прямиком к своему художнику... как-то так...  Главное, какая самоуверенность: За весь инет берёте на себя смелость набрасывать тут. Как говаривали в моей юности: Проходите мимо - гостем будете...
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8 мин.
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