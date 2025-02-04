Конь, река и сгнивший мост

Жанна Чешева

А какого художника, извините, вы сюда заходите со своей вкусовщиной? Можете спокойно проходить мимо прямиком к своему художнику... как-то так... Главное, какая самоуверенность: За весь инет берёте на себя смелость набрасывать тут. Как говаривали в моей юности: Проходите мимо - гостем будете...