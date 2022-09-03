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В МВД по Республике Крым почтили память погибших в теракте в Беслане

В МВД по Республике Крым почтили память погибших в теракте в Беслане

3 сентября – памятная дата в российском календаре. В этот день россияне вспоминают жертв террористической атаки на Беслан и склоняют головы в память о всех жертвах террористической агрессии, с которой когда-либо сталкивался наш народ.

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