В МВД по Республике Крым почтили память погибших в теракте в Беслане

3 сентября – памятная дата в российском календаре. В этот день россияне вспоминают жертв террористической атаки на Беслан и склоняют головы в память о всех жертвах террористической агрессии, с которой когда-либо сталкивался наш народ.
Популярные статьи
- Российские десантники уничтожили наступающие подразделения ВСУ
- В Ставропольском крае гражданка привлечена к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации
- Корвет Балтфлота «Стойкий» выполнил электронные пуски ракетным комплексом и средствами ПВО по кораблям и воздушным целям условного противника в Балтийском море
Свежие комментарии