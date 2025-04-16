Xiaomi переведёт смартфоны на собственные однокристальные системы. Процесс курирует бывший старший директор Qualcomm

Xiaomi создала специальный отдел по разработке однокристальных систем для смартфонов. Команду возглавит Цинь Муюнь, бывший старший директор Qualcomm, который будет напрямую подчиняться Лэй Цзюню, основателю и генеральному директору Xiaomi.
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