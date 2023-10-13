Буданов ответил на вопрос о самом опасном для Украины российском генерале

Руководитель пятой службы ФСБ РФ генерал-полковник Сергей Беседа считается одним из самых опасных генералов в России для украинских властей, заявил глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов 12 октября «Украинской правде».
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