Пожарные тушат крупное возгорание на рынке Геническа в Херсонской области

Сотрудники МЧС борются с крупным пожаром на рынке в Геническе, расположенном в Херсонской области. По информации от МЧС по региону, изначально сообщалось о трёх пострадавших, но позже их число увеличилось до шести.
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