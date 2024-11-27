Reuters: США настаивают на снижении призывного возраста в ВСУ до 18 лет

США давят на Украину, чтобы она снизила мобилизационный возраст до 18 лет, передает Reuters.Со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника агентство сообщило, что призывной возраст на Украине необходимо снизить с 25 до 18 лет.
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