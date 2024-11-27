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Reuters: США настаивают на снижении призывного возраста в ВСУ до 18 лет

Reuters: США настаивают на снижении призывного возраста в ВСУ до 18 лет

США давят на Украину, чтобы она снизила мобилизационный возраст до 18 лет, передает Reuters.Со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника агентство сообщило, что призывной возраст на Украине необходимо снизить с 25 до 18 лет.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Те, кому в 2014 было 7 - 8 лет, сейчас 18 - 19 летние. Они полностью пропитаны идеологией нацизма. США прекрасно понимают какое поколение они воспитали. Получить несколько миллионов идейных фашистов никто не хочет. Потому и продвигают идею денацификации этого поколения на фронте.
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