Игорь Васиков

Те, кому в 2014 было 7 - 8 лет, сейчас 18 - 19 летние. Они полностью пропитаны идеологией нацизма. США прекрасно понимают какое поколение они воспитали. Получить несколько миллионов идейных фашистов никто не хочет. Потому и продвигают идею денацификации этого поколения на фронте.