Фильм-концерт "Зверей" и "Западня" с Хопкинсом: нашумевшие трейлеры

Обложка программы "В кадре", РЕН ТВ Трейлеры этих кинокартин уже успели взорвать интернет. Нашумевший сериал "Белый лотос" возвращается с третьим сезоном, и, судя по трейлеру, в интернациональной составе появятся и российские актеры.