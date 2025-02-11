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Фильм-концерт "Зверей" и "Западня" с Хопкинсом: нашумевшие трейлеры

Фильм-концерт "Зверей" и "Западня" с Хопкинсом: нашумевшие трейлеры

Обложка программы "В кадре", РЕН ТВ Трейлеры этих кинокартин уже успели взорвать интернет. Нашумевший сериал "Белый лотос" возвращается с третьим сезоном, и, судя по трейлеру, в интернациональной составе появятся и российские актеры.

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