Маски сброшены. США ветировали резолюцию ООН по прекращению огня между Израилем и Сектором Газа

Соединенные Штаты Америки наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к гуманитарным паузам в израильско-палестинском конфликте для оказания необходимой помощи мирным жителям Сектора Газа.
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