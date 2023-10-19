Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Маски сброшены. США ветировали резолюцию ООН по прекращению огня между Израилем и Сектором Газа

Маски сброшены. США ветировали резолюцию ООН по прекращению огня между Израилем и Сектором Газа

Соединенные Штаты Америки наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к гуманитарным паузам в израильско-палестинском конфликте для оказания необходимой помощи мирным жителям Сектора Газа.

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