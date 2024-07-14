В Москве толпа мигрантов из Киргизии забила вернувшегося с фронта солдата на глазах его друга. Около станции метро "Тушинская" в Москве 34-летний Максим и 38-летний Николай, будучи в увольнительной, решили встретиться и пообщаться.
Выжил на фронте, но погиб от рук мигрантов в Москве: "Гости" из Киргизии убили русского солдата на глазах у товарища
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НП
Наталья Павлова
2-3% было года два назад, но с каждым годом преступность мигрантов только растёт. И что самое гадкое, среди подростков - детей мигрантов. https://nesekretno-net.mirtesen.ru/blog/43409291945/Bastryikin-provel-soveschanie-po-prestupnosti-migrantov?utm_referrer=mirtesen.ru
Бастрыкин провел совещание по преступности мигрантов
Несекретные материалы - МирТесен
Ответить
4 час.
Alex Nемо
Всё как всегда в России - вот приедет барин, барин нас рассудит...
Ответить
4 час.
Александр Павлов
Ты действительно дурак, или косишь под него, подсовывая "статистику" в PDF-е 23-го года? Для тебя слова главы СК это фейк?
Ответить
3 час.
Свежие комментарии