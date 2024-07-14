Медвежий угол
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Медвежий угол

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Выжил на фронте, но погиб от рук мигрантов в Москве: "Гости" из Киргизии убили русского солдата на глазах у товарища

Выжил на фронте, но погиб от рук мигрантов в Москве: "Гости" из Киргизии убили русского солдата на глазах у товарища

В Москве толпа мигрантов из Киргизии забила вернувшегося с фронта солдата на глазах его друга. Около станции метро "Тушинская" в Москве 34-летний Максим и 38-летний Николай, будучи в увольнительной, решили встретиться и пообщаться.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
2-3% было года два назад, но с каждым годом преступность мигрантов только растёт. И что самое гадкое, среди подростков - детей мигрантов.    https://nesekretno-net.mirtesen.ru/blog/43409291945/Bastryikin-provel-soveschanie-po-prestupnosti-migrantov?utm_referrer=mirtesen.ru
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