Выжил на фронте, но погиб от рук мигрантов в Москве: "Гости" из Киргизии убили русского солдата на глазах у товарища

НП Наталья Павлова 2-3% было года два назад, но с каждым годом преступность мигрантов только растёт. И что самое гадкое, среди подростков - детей мигрантов. https://nesekretno-net.mirtesen.ru/blog/43409291945/Bastryikin-provel-soveschanie-po-prestupnosti-migrantov?utm_referrer=mirtesen.ru Бастрыкин провел совещание по преступности мигрантов Несекретные материалы - МирТесен

Alex Nемо Всё как всегда в России - вот приедет барин, барин нас рассудит...