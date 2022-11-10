Так ли опасен беспилотный флот Украины

Американские безэкипажные корабли Devil Ray T-38 (слева) и Saildrone Explorer на учениях. Фото: ВМС США[/center]Состоявшийся 29 октября массированный рейд украинских беспилотных брандеров на Севастопольскую бухту уже оброс мехом «легендарности».
Американские безэкипажные корабли Devil Ray T-38 (слева) и Saildrone Explorer на учениях. Фото: ВМС США[/center]Состоявшийся 29 октября массированный рейд украинских беспилотных брандеров на Севастопольскую бухту уже оброс мехом «легендарности».
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