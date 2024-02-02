Мишустин: рост ВВП РФ по итогам 2023 года может превысить среднемировые значения

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ по итогам 2023 года может составить около 3,5–4%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу, 2 февраля, во время своего выступления на пленарной сессии форума Digital Almaty.