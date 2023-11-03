The Beatles вернулись с одной песней

Технологии позволили легендам оказаться в одной студии «Я знаю, что это правда, это все из-за тебя…» — поет Джон Леннон, и сам факт того, что набросок из семидесятых стал полноценным треком The Beatles, относится к настоящим чудесам.
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