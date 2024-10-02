Куда звонить, если отключили свет в квартире или доме

Рассказываем о разных причинах отключения электричества в квартире или доме и поясняем, что делать и куда звонить, если отключили свет Содержание Почему могут отключить свет Что делать, если отключили свет Куда звонить, если отключили свет Могут ли отключить свет без предупреждения Могут ли отключить свет за неуплату, если в квартире есть несовершеннолетние дети Надолго ли могут отключить свет за неуплату Эксперты в статье: Мария Яковлева, директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»; Николай Дьяков, заместитель генерального директора управляющей компании «На Беговой»; Ольга Крылова, адвокат коллегии адвокатов «Северный Рим»; Вероника Романова, член общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».