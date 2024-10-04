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Шесть уральских губернаторов приехали на первую встречу с Артемом Жогой

Шесть уральских губернаторов приехали на первую встречу с Артемом Жогой

В резиденции уральского полпреда началась первая встреча Артема Жоги с губернаторами. Как сообщили в пресс-центре полпредства, в церемонии представления полномочного представителя президента России в УрФО Артема Жоги участвуют первый вице-спикер Совета Федерации, врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и все губернаторы регионов округа – Евгений Куйвашев (Свердловская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Вадим Шумков (Курганская область), Александр Моор (Тюменская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Руслан Кухарук (ХМАО-Югра).

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