"Детские деньги" ученицы гимназии ушли на ZOV-операцию: Военный заяц в деле

Жители Южного Урала многое делают для Победы: плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещь, шьют нательное белье и форму, отправляют "за ленточку" автокараваны со стройматериалами, дронами, медикаментами, провиантом, лекарствами и медицинским оборудованием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии