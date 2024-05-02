Детские спектакли на льду бесплатно покажут в Алтайском крае

Ледовые постановки обещают стать ярким и незабываемым событием Региональный проект "Ледовый театр "Калейдоскоп" бесплатно покажет спектакли "Письмо с фронта", "Миша и Маша в гостях у сказки" и "Алиса в стране чудес" в трех городах края: в Барнауле, Рубцовске и Бийске.