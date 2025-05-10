Подвиг «подземного гарнизона». 170 дней борьбы защитников Аджимушкая

Массовый героизм советского народа в Великой Отечественной войне формировался на основе потрясающих примеров индивидуального мужества как на земле, так и в воздухе, на воде и под водой, на фронтах и в партизанских группах, в подполье на оккупированных врагом территориях, а также в тылу на заводах и в колхозах.